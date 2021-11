Winterswijk is pinproblemen spuugzat: ‘Ik zou me als bank de ogen uit de kop schamen’

En dat terwijl er met de vele Duitse klanten in Winterswijk nog veel contant geld in omloop is.



,,Je schaamt je tegenover klanten dat geld pinnen zo lastig is in Winterswijk”, zeggen Jan Pleiter, voorzitter van de marktvereniging, en Peter ten Hagen, voorzitter van de winkeliersvereniging ABH City.



Deze week is de geldautomaat bij de voormalige Rabobank vernield en daardoor buiten gebruik. Tegelijkertijd doet ook de geldautomaat in de Wooldsestraat het niet, om onverklaarbare redenen.



De geldautomaat van All Transact in de Torenstraat is daarmee de enige in het centrum die het nog wel doet. ,,Maar daar wordt regelmatig een pasje ingeslikt, zeker tien keer per week”, zegt Ten Hagen, die er vlak naast zit met zijn winkel. ,,Het is een hele toer om die dan weer terug te krijgen. Ik zou er niet meer op vertrouwen.”