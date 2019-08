Winterswijk krijgt geen satellietpost voor brandweer

Column ‘Wie verre reizen doet, kan veel verhalen’

10:14 Na onze Engelse vakantie eindigde ik vorige week mijn column ‘For better ...’ met een zin over de deplorabele staat van dat land: ‘Het zijn slechte tijden voor de afbladderende volkswijken in Zuid-Engeland, waar opmerkelijk veel Ferrari’s en Maserati’s rondrijden over wat de slechtst onderhouden wegen moeten zijn die er in de hele EU te vinden zijn.’