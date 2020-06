Winterswijk krijgt hypermoderne baan voor schaatsers en skeeleraars: ‘Skeeleren is een erg technische sport’

Dader steekpar­tij in Neede aangehou­den: ‘Slachtof­fer is behoorlijk gewond’

20:16 NEEDE - De dader van de steekpartij aan de Rapenburg in Neede is door de politie aangehouden. Hij is naar het arrestantencentrum in Doetinchem vervoerd. Zijn slachtoffer is per ambulance naar ziekenhuis MST in Enschede vervoerd.