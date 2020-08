Winterswijk krijgt Spoedpost huisartsen: ‘Voor mensen in nood buiten kantooruren’

WINTERSWIJK - De huisartsenpost in Apeldoorn, Winterswijk en Zutphen krijgt een nieuwe naam. De huisartsenpost gaat ‘Spoedpost huisartsen’ heten. ‘ What’s in a name’ , zou je denken.

De nieuwe naam ‘Spoedpost huisartsen’ moet benadrukken dat de medische zorg die buiten kantoortijden wordt geleverd, uitsluitend bedoeld is voor spoedgevallen. Overdag leveren ruim tweehonderd artsen in de regio de huisartsenzorg. Buiten kantooruren zijn er per post één of twee huisartsen aanwezig. ‘Dat betekent dat we met elkaar moeten zorgen dat de noodzakelijke medische hulp beschikbaar blijft voor die mensen die het echt nodig hebben’, benadrukt Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG).

Triage

Wie belt met de spoedpost, krijgt een triagist aan de telefoon. Die bepaalt of de patiënt snel moet worden gezien door een arts. Dat gebeurt met vaste vragenlijsten, het Nederlands Triage Systeem (NTS).

‘Net als winkels’

In de veranderende maatschappij is de grens tussen spoedzorg en dagelijkse huisartsenzorg vervaagd, stelt de HOOG: ‘Net als de winkels die tot laat in de avond en op zondag open zijn, wordt soms ten onrechte gedacht dat dit ook geldt voor de Spoedposten van Huisartsen en de Eerste Hulp afdelingen. Dit is niet specifiek voor onze regio’s maar is een landelijke trend.’

Mensen in nood

De HOOG benadrukt dat een Spoedpost Huisartsen, net als de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis, geen winkel is. ‘Het is hoogwaardige medische zorg voor mensen in nood. Om die service te kunnen blijven verlenen zal worden bekeken wat noodzakelijk is. Indien klachten niet passen bij spoedzorg, verwijzen we ’s avonds, ’s nachts en in het weekend naar de eigen huisarts overdag.’

De nieuwe naam voor de huisartsenposten in Winterswijk, Apeldoorn en Zutphen gaat in per 1 september. Vanaf dan heet de huisartsenpost ‘Spoedpost huisartsen’.