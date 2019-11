Winterswijk lag ooit dicht bij de evenaar

Hoewel de Winterswijkse steengroeve een rijke vindplaats is van vroege dinosaurus-soorten, was er nog geen ‘paleomagnetisch’ onderzoek gedaan. Daarom hebben Lars van Hinsbergen, leraar aardrijkskunde in Lisse en zijn broer Douwe van Hinsbergen, hoogleraar geologie aan de Universiteit Utrecht, monsters genomen van stenen uit de groeve.



,,Ons onderzoek illustreert maar weer eens dat we voor het bestuderen van het klimaat in het verleden ook de oude geografie in kaart moeten brengen”, zegt Douwe van Hinsbergen.