Winterswijk moet monument krijgen voor vergeten oorlogsslachtoffers

video Eerst de droogte, toen de kever: bijna alle fijnspar­ren zijn dood

20 februari DOETINCHEM - 2018 was een rampjaar voor de fijnspar, een naaldboom die veel als kerstboom wordt gebruikt maar die in de natuur wel 50 meter hoog kan worden. Bijna alle fijnsparren in Gelderland zijn door een serie tegenslagen doodgegaan. Vooral in de Achterhoek en op de Veluwe is de schade groot. De droogte was de grootste boosdoener. De verwachting is dat dit jaar ook andere bomen het moeilijk krijgen.