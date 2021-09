Winterswijk oehoe-rend hard op weg naar miljoen overnachtingen

De kasteleinsdochter begraaft met een trosje andere basisschoolleerlingen een tijdscapsule in de grond. Een symbolische opening: de kinderen drukten via tekeningen uit hoe zij Winterswijk over 50 jaar zien. Die worden door wethouder Henk Jan Tannemaat in de capsule gestopt. Wanneer deze over een halve eeuw uit de grond wordt gehaald, zal blijken hoeveel van de voorspellingen zijn uitgekomen. De vraag is of Tannemaat het nog meemaakt. ,,Dan ben ik 106’’, grapt de bestuurder.