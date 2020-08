Winterswijk op weg naar één miljoen overnachtingen: ‘Er zijn echt nog wel groeimogelijkheden’

Er is geen huisje, hotelkamer of kampeerplek meer te vinden in en rond Winterswijk. ,,Ik denk dat als we nog een heel goed naseizoen draaien, we mogelijk de een miljoen overnachtingen gaan aantikken", voorspelt Gienne te Gronde, directeur van de VVV-organisatie 100 % Winterswijk. Dat is ook het streven van het toeristische erg populaire dorp aan de Duitse grens.