Winterswijk pleit bij minister voor lokale aanpak van stikstofprobleem

In een brief aan minister Carola Schouten pleiten de drie partijen voor een lokale, gebiedsgerichte aanpak om de stikstofemissie te beperken. In Winterswijk was er op 10 oktober een groot boerenprotest bij het Wooldse Veen tegen de voorgenomen maatregelen van het kabinet. Ook de ondernemers die aangesloten zijn bij de OWIN hebben inmiddels de noodklok geluid bij het college van burgemeester en wethouders. In Winterswijk bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Er is lokaal inmiddels een stikstofwerkgroep opgericht, die onder leiding staat van een gemeentelijke coördinator Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze werkgroep bestaat uit WCL-leden (landbouw, natuur, recreatie), de OWIN, Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) en de gemeente Winterswijk.

Wethouder is blij

Wethouder en voorzitter WCL, Inge klein Gunnewiek, is blij met de samenwerking tussen deze partijen.



,,Als college zien wij dat de agrarische sector onder druk staat. Tegelijkertijd mogen we het belang van de Natura 2000-gebieden in ons mooie buitengebied niet uit het oog verliezen. Daarnaast willen onze ondernemers binnen de bebouwde kom ook gewoon verder.”



Wethouder Inge klein Gunnewiek wil niet wachten tot het Rijk maatregelen afkondigt: ,,Wij dringen er bij provincie en Rijk actief op aan om snel duidelijkheid te geven, zodat we handelingsperspectief kunnen bieden voor alle partijen in Winterswijk.



Daarnaast spreken we nu dus samen met WCL en OWIN over hoe we, net als in het verleden, de diverse belangen in Winterswijk in balans kunnen brengen, waarbij we zoveel mogelijk recht willen doen aan ieders belang. Op die manier kunnen boeren blijven boeren in het buitengebied en kan tegelijkertijd worden gewerkt aan het behoud en het versterken van de Natura 2000-gebieden.”