Winterswijk raakt winters warmterecord kwijt

WINTERSWIJK - De afgelopen honderd jaar viel de naam van Winterswijk met enige regelmaat op het moment dat gezocht werd naar warmte- of kouderecords in Nederland. Die tijd lijkt nu echter voorbij. Het februari-record van Winterswijk is verbroken. In Arcen raakte de thermometer vandaag, woensdag 27 februari, de 20,5 graden aan. Liefst 0,2 graden warmer dan ooit is gemeten.

Ok, er was nog een meting op 24 februari 1990, in Oost-Maarland werd op dat moment 20,4 graden gemeten. Maar Oost-Maarland ligt nog onder Maastricht en dat is wel heel zuidelijk. Goed, Arcen dus. In dit plaatsje net boven Venlo in Zuid-Limburg telde het weerstation van de KNMI vandaag 20,50 graden. En daar zal Winterswijk zich zonder morren bij neer moeten leggen.

In Winterswijk was het 119 jaar geleden met 20,3 graden ook heel warm. Het weerstation aldaar is inmiddels al heel veel jaren geleden gestopt. De huidige weerstations in Meddo en Winterswijk-Henxel bestonden toen nog niet en hebben de rol overgenomen.