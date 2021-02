Winterswijk schiet middenstanders in geldnood te hulp

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk wil middenstanders te hulp schieten die de komende maanden in geldnood komen. ,,Het is voor veel middenstanders de komende maanden erop of eronder”, zegt wethouder Henk Jan Tannemaat.

,,Het kan nog wel drie maanden of langer duren voor er weer echt geld verdiend kan worden door winkeliers, detailhandelaren en recreatieondernemers. Bij veel middenstanders staat het water aan de lippen”, weet Tannemaat. ,,Als wij ze met een financiële injectie kunnen redden, zodat ze in die laatste maanden niet alsnog kopje onder gaan, zou dat heel mooi zijn.”

Om hoeveel ondernemers het gaat in Winterswijk die in geldnood zitten is niet duidelijk. Velen hebben hun spaargeld of pensioenpotje al aangesproken. ,,Bij het begin van de coronacrisis wilde iedereen nog volop meewerken aan alle maatregelen. Naarmate de crisis vorderde ontstond de ongerustheid. Daarna kwam de fase van apathie," aldus Tannemaat.

Velen boos

,,Nu merk je dat velen boos worden omdat het te lang duurt. Iedereen is er klaar mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar we moeten nog even volhouden. Daarom bieden we juist nu financiële ondersteuning, om die laatste maanden door te komen.”

Het geld dat beschikbaar wordt gesteld komt uit het speciale fonds van de Taskforce van de gemeente Winterswijk, die voor de coronacrisis is ingesteld. Er zit 2,5 miljoen euro in dat fonds.

Bovenop andere maatregelen

De financiële hulp komt bovenop andere maatregelen van de gemeente zoals het kwijtschelden van de onroerend zaak belasting, de precariorechten en de toeristenbelasting.

Hoe en aan wie het geld verstrekt gaat worden, wordt nog nader bepaald. ,,Maar we willen vooral genereus zijn", belooft de wethouder. Hij komt binnenkort met een uitgewerkt plan. ,,Ons aantrekkelijke winkelcentrum moeten we in stand zien te houden en niet laten verworden tot een gatenkaas.”

Winterswijk als pilot

De raad Winterswijk wil dat het winkelcentrum van Winterswijk wordt aangemerkt als een pilot oftewel een proefproject voor een veilig en coronaproof winkelcentrum. Het college moet daar bij het Rijk op aandringen, zo staat in een motie. Het winkelcentrum zou dan stap voor stap, met steeds ruimere openingstijden, open moeten gaan. In Winterswijk kunnen winkels vanaf 2 maart alle zondagen open voor click en collect en personal shopping.

