Winterswijk start onderzoek naar dubieuze verkoop Joodse huizen én terreinen tijdens WOII

Ik wil echt weten welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld", zegt burgemeester Joris Bengevoord. Hij heeft hiervoor de Utrechtse historicus Maarten-Jan Vos ingeschakeld van het Joods Cultureel Kwartier. Hij doet ook het onderzoek in Lochem naar de geroofde Joodse huizen.



Dat de gemeente Winterswijk de synagoge met bijbehorend schooltje en woning in de oorlog had gekocht, was bekend. En ook dat die na de oorlog na veel getouwtrek weer terug is gegeven aan de Joodse gemeenschap. Maar hoe zit het met het huis van de familie Goldschmid aan de Tuunterstraat dat de gemeente kocht? Wat is daarmee gebeurd? Is het weer teruggegeven aan de overgebleven familieden ?