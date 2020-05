Winterswijk trekt 2,5 miljoen uit voor coronacrisis

Uitstellen van belasting

De 2,5 miljoen voor het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk’ wordt uit de algemene reserve gehaald, mogelijk is er later nog eens zo'n bedrag nodig. Er werden maar liefst elf moties ingediend tijdens de raadsvergadering, waarin op detail om een aanpassing van het plan werd gevraagd. Snellere afhandeling van vergunningen, het niet innen van marktgelden en de precariorechten voor de horeca (terrasbelasting) en het in de ijskast zetten van plannen voor het bezoekerscentrum Terra Temporalis en het Cultuurkwartier. Maar ook het ondersteunen mantelzorgers, het omscholen van werkloze Winterswijkers en het uitstellen van de toeristenbelasting.

Ramp voor Winterswijk

Wethouder Henk Jan Tannemaat is blij dat het voorstel unaniem is aangenomen: ,,Nu kunnen we aan de slag, want het is een ramp wat er nu gebeurt. Winterswijk is een plaats met 30.000 inwoners maar heeft een verzorgingsgebied van 160.000 inwoners. Die komen nu niet. We missen de toestroom van Duitsers. We willen zo iets doen om ondernemers te helpen.”