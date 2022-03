Winterswijk uit Kieswijzer, na commotie over ontbreken Morgen

WINTERSWIJK - De nieuwe partij Morgen ontbreekt in de Kieswijzer zoals die via de titels van DPG Media online wordt aangeboden. Net als de Lijst Heming ontbreekt de Winterswijkse groepering in het overzicht voor Winterswijk, doordat niet op een verzoek om informatie over de doelstellingen is gereageerd. Dat komt door een gewijzigd e-mailadres, meldt Morgen.

Wie de cijfers van een Winterswijkse postcode invoert via het Tubantia-artikel over de kieswijzer die krijgt deze maandag de mededeling dat Winterswijk niet beschikbaar is. Morgen heeft maandag opgeroepen deze partij en de Lijst Heming alsnog aan de Kieswijzer toe te voegen. Dit ‘om ongewenste beïnvloeding van de verkiezingen te voorkomen’, in een verklaring. Het alternatief zou moeten zijn om Winterswijk onmiddellijk uit de Kieswijzer te halen, aldus de partij. Dat lijkt nu te zijn gebeurd.

Volledig scherm Winterswijk mist nu in de kieswijzer. © Peter Zandee

‘Morgen vindt het van solidariteit getuigen als andere partijen het hier mee eens zijn. We willen toch allemaal eerlijke verkiezingen in Winterswijk?’, aldus de partij in een persbericht.

Wissel van e-mailadres na ‘proefversie’ website

Het probleem ontstond doordat op Morgens ‘proefversie’ van de begin februari online gezette nieuwe websitevan de partij info@morgen.team als e-mailadres stond vermeld. De partij verving dat e-mailadres later door morgen.team@outlook.com. Citisens, dat in samenwerking met DPG Media de Kieswijzer opzette, had op 8 februari via het eerste mailadres om input gevraagd. Die zou vóór 18 februari moeten worden geleverd. Morgen liet dit achterwege en ontdekte te laat de boot te hebben gemist voor opname in de kieswijzer.

Winterswijk doet ook mee aan de ProDemos-StemWijzer. Dat is een platform waaraan de Rijksoverheid en de Tweede Kamer meedoen én meebetalen. Daarin komt Winterswijk wel ‘compleet’ voor met alle acht partijen zoals die op 16 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.