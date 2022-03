Winterswijk wil 200 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in leegstaand verzorgingshuis Vredense Hof

B en W steunen extra woningbouw­plan voor 6 woningen aan Den Borgweg in Rekken

REKKEN/BORCULO - B en W van Berkelland hebben ‘ja’ gezegd tegen een extra woningbouwplan in Rekken. Aan de Den Borgweg kunnen tussen de huisnummers 1 en 3 in de nabije toekomst zes woningen worden gebouwd, wat het college betreft. Dat heeft wethouder Maikel van der Neut dinsdagmiddag gemeld in een persgesprek.

8 maart