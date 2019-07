Winterswijk wil betere zorg voor jeugd in grensstreek

Directe aanleiding is een incident met een 7-jarig jongetje uit Duitsland, dat betrapt werd toen hij in de zomer van 2017 op de camping in Winterswijk eten stal uit de koelkast van de campingburen.



Het jongetje was ernstig verwaarloosd en mishandeld door zijn ouders, net als zijn broer en zus. De kinderen hadden dan ook zorg nodig in Nederland, maar de samenwerking met de Duitse autoriteiten om bijvoorbeeld alle medische gegevens van de kinderen te krijgen was niet optimaal. Daardoor verliep het hulptraject voor deze kinderen ‘uiterst moeizaam’.



,,De privacywetgeving in Duitsland is strenger dan in Nederland. Daarnaast is in ons land al veel gedigitaliseerd, maar werken ze over de grens nog voornamelijk met papieren dossiers”, zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk.



Het bleek daardoor enorm lastig om snel een compleet overzicht te krijgen van wat er aan de hand was met de kinderen, welke zorg zij al hadden gehad en wat ze nog nodig hadden.