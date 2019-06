Winterswijk wil bijdrage aan museum schrappen

In de lijst met bezuinigingen staat het schrappen van de jaarlijkse bijdrage van 34.500 voor Wereld van Wenters. Dat museum is geopend in drie winkels in de Meddosestraat en is de opvolger van museum Freriks, dat tot 2012 in een grote boerderij aan de Groenloseweg was ondergebracht. De collectie kwam terecht in de Museumfabriek, in een deel van de oude textielfabrieken aan de Laan van Hilbelink.