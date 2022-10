Winterswijk wil deel terrein steenfabriek kopen aan Misterweg

Zij werken in een hospice met mensen voor wie het einde nadert: ‘Gasten zijn vaak al in een fase dat ze hun aanstaand overlijden hebben aanvaard’

Het klinkt zo gewoon, maar hun werk is héél bijzonder. Dankzij mensen als Desiré, Jacquelien en Ingrid kunnen de hospices in de Achterhoek bestaan. Of er in de toekomst ook nog genoeg vrijwilligers zijn, is de vraag. De drie dames vertellen hun verhaal.

29 oktober