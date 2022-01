Winterswijk wil maximumsnelheid in dorp terugbrengen naar 30 km/uur

Het voorstel hiervoor wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. De wens om de snelheid op verschillende wegen aan te pakken, was er volgens Frings al langer. ,,Voor een aantal wegen geldt al langer dat vorm, functie en gebruik niet op elkaar aansluiten.” De aanleiding om het nu op te pakken is dat binnenkort gewerkt wordt aan de Groenloseweg in Winterswijk.

Klachten van bewoners

Het plan is om de Groenloseweg dit jaar nog aan te pakken. ,,Dat willen we dan meteen combineren met bijvoorbeeld de aanpak van het riool, als dat noodzakelijk is. Ook kijken we of we meer groen terug kunnen brengen in de straat.”