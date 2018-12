Winterswijk zet met nieuwe ijsbaan in op eerste marathon op natuurijs

Eindelijk is er groen licht voor een nieuwe ijsbaan in Winterswijk. Met de aanleg van de nieuwe skeeler- annex ijsbaan komend jaar, wil Winterswijk inzetten op een professionele baan waar ook officiële KNSB-wedstrijden gereden kunnen worden. De eerste marathon op natuurijs is daar één van. Daarmee willen ze de strijd aanbinden met de vier ijsclubs die traditioneel azen op deze primeur: Noordlaren (Groningen), Veenoord (Drenthe), Haaksbergen (Overijssel) en Arnhem (Gelderland).

,,Winterswijk heeft nog altijd het Nederlandse kouderecord, dus wie weet zit het er een keer in”, hoopt wethouder Wim Aalderink. Dat record werd op 27 januari 1942 gemeten, het werd toen het -27,4 graden Celsius.

Ondergrond

Deze week is de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) akkoord gegaan met de nieuwe locatie aan de Bataafseweg/Kottenseweg. Als alles volgens plan verloopt, ligt er voor het volgend schaatsseizoen 2019/2020 een splinternieuwe natuurijsbaan, die buiten de vorstperiode gebruikt kan worden als skeelerbaan. Door de harde ondergrond hoeft er maar een dun laagje water op te komen, zodat er bij vorst snel een ijsvloer ligt.

‘Prachtig’

,,Dit is natuurlijk prachtig”, is de reactie van voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) op het nieuws dat de ijsbaan er nu echt komt. Winterswijk zit al twee seizoenen zonder ijsbaan, na de sluiting van de baan aan de Misterweg. Onuitstaanbaar voor een van de oudste sportverenigingen van Winterswijk. WIJV werd opgericht in 1887 en is sindsdien met de ijsbaan tien keer naar een andere locatie verplaatst.

,,Vooral voor kinderen is het van groot belang dat zij de gelegenheid krijgen om te leren schaatsen”, zegt Spijkstra. ,,Zodra er ijs ligt zie je dat ze met een dag of twee drie al heel aardig uit de voeten kunnen. Zonder baan mis je die belangrijke beginperiode en mist een generatie kinderen het leren schaatsen.”

Provosorisch

Vorig seizoen werd tijdens de vorstperiode provisorisch een manegebak onder water gezet waarop geschaatst kon worden. Dat is deze winter ook weer de bedoeling in Winterswijk, zodat kinderen in ieder geval de ijzers even onder kunnen hebben.

Genoeg animo?

Ook wethouder Aalderink is blij dat er een locatie is gevonden. Hoewel hij nog wel een slag om de arm houdt voor de realisering van de combibaan. Het is namelijk de vraag of er genoeg skeelerliefhebbers zijn. ,,De ijsvereniging heeft zich tot nu toe alleen op schaatsers gericht’', aldus Aalderink. ,,De vraag is of de club zich kan omvormen tot een ijs- én skeelervereniging. Als er niet genoeg skeeleranimo is, is het de vraag of je zo’n dure ingreep moet doen.”