Winterswijker (20) opgepakt voor deelname gewelddadige overvalbende

De twee zouden lid zijn van een bende die vanaf maart vorig jaar drie huizen heeft overvallen en daarnaast een ramkraak heeft gepleegd op een juwelier. Een 22-jarige man uit Harderwijk werd twee weken geleden (31 maart) al aangehouden op verdenking van betrokkenheid in deze zaak. De overvallen waren 13 maart vorig jaar in Vierhouten, 22 januari dit jaar in Hierden en 8 februari in Ermelo. Bij alle drie de overvallen droegen de daders maskers, waardoor ze onherkenbaar waren. Daarnaast namen zij steeds de auto mee van de overvallen bewoners. De in Ermelo meegenomen auto werd later gebruikt bij een ramkraak op een juwelier in Harderwijk, drie dagen na de overval.

Opgesloten, vastgebonden of bedreigd

Bij alle overvallen werden de bewoners door de overvallers opgesloten, vastgebonden of met een wapen bedreigd. Overigens is het de vraag wat de daders beoogden met het meenemen van de auto’s, want zowel de wagen die werd meegenomen in Vierhouten als die in Hierden werd elders onbeheerd teruggevonden door agenten. Evenals een opengebroken kluis die was meegenomen bij de overval in Vierhouten.



De politie zegt veel bruikbare informatie te hebben gekregen na aandacht voor de overvallen in de opsporingsprogramma’s BureauGLD en Opsporing Verzocht. De politie meldt verder dat met deze aanhouding het onderzoek nog niet is afgerond. De drie verdachten zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.