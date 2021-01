Winterswijker (22) aangehouden voor opruiing via social media, ook jongen uit Neede zit vast

Droogte­alarm kan na negen maanden uit in de Achterhoek: ‘Maar voor hoelang?’

28 januari DOETINCHEM - Voor het eerst in negen maanden is er zoveel regen gevallen dat de grond in de Achterhoek weer voldoende water bevat. ,,De seinen staan gelukkig weer op groen, maar van ons mag het nog wel even blijven doorregenen”, zegt Jan Polman van het Waterschap Rijn en IJssel.