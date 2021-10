Winterswijker (26) die agent sloeg en fiets én bus pakketdienst stal niet terug de cel in

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nieuwe coronapiek Staphorst tikt bijna jaar oud record aan, ook stijging in Apeldoorn

17:15 In Gelderland en de veiligheidsregio Overijssel zijn in de afgelopen 24 uur relatief veel coronabesmettingen gemeld. Staphorst is - opnieuw - met afstand de koploper in Nederland. Zwartewaterland, Apeldoorn, Elburg en Harderwijk vallen ook op.