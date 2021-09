Winterswijker (26) slaat agent, jat fiets en kaapt bezorgbusje: ‘Rijden, rijden... naar Oeding!’

Ondertussen in Berkelland Afvalrace bij The Chariot in Eibergen: wég met de coronakilo’s!

28 september EIBERGEN - Of je nu 3 of 30 kilo kwijt wil, de afvalrace bij The Chariot in Eibergen is geschikt voor elke gewichtsklasse. Door corona blijkt er nog meer belangstelling voor het programma dan in de voorgaande jaren.