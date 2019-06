Winterswijker (34) aangehouden na aanval op medewerkster plantsoendienst

Record breekt in de Achterhoek: in Hupsel gaat de zomer door het dak met precies 34,2 graden

14:49 In de Achterhoek nabij Ruurlo is het vandaag de warmste 25 juni ooit. In het buurtschap Hupsel is volgens Weerplaza en de Meteogroep een buitentemperatuur van precies 34,2 graden gemeten. Niet eerder was het zó tropisch warm op een 25 juni.