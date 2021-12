Winterswijker (44) die op rotonde in gevecht ging met agenten moet onderzocht worden

stadse fratsen Steeds maar weer uitleggen waarom rondjes rijden in een auto niet boeit

Ik sta niet bekend als hardrijder. Toch denk ik met plezier terug aan die keer op de kartbaan in Winterswijk toen ik tijdens een personeelsuitje het gas zo diep indrukte dat collega's paniekerig met hun armen zwaaiden om mij te temperen. Heeft me nog een bokaal opgeleverd. Of heb ik dat laatste gedroomd?

12 december