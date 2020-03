Winterswijker heeft eerste lading mondkapjes voor zorgverleners binnen uit China

WINTERSWIJK - Henk Korten uit Winterswijk koopt mondkapjes in China en brengt die vervolgens naar de plekken in de regio waar ze het hardst nodig zijn. ,,De behoefte aan mondkapjes is enorm”, vertelt hij.

Mondkapjes worden door mensen in de zorg gebruikt om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. In Nederland is inmiddels een tekort en daarom is Korten in actie gekomen.

Crowdfunding

Afgelopen week startte hij een crowdfundingsactie en veel mensen steunen het initiatief van de Achterhoeker, die benadrukt er geen cent aan te verdienen.



,,Ik bestel de mondkapjes in China en lever die vervolgens aan zorgpersoneel. Donderdag heb ik de eerste 200 exemplaren afgeleverd bij de verloskundigen van Wel en Wee in Winterswijk”, vertelt hij.

De afgelopen 24 uur is er 1.000 euro aan giften binnengekomen. ,,Geweldig”, aldus Korten, die nog veel meer mensen in de zorg wil helpen. ,,De komende week wil ik, naast het leveren van de gevraagde mondkapjes, een beperkte basisvoorraad aanleggen om in geval van calamiteiten bij te kunnen springen.”

Behoefte aan 15.000 mondkapjes

Of het tot een voorraadje komt, is de vraag. Korten: ,,Ik ben met diverse zorginstanties in gesprek en in de Achterhoek en de regio Enschede blijkt behoefte aan 15.000 mondkapjes. Ik hoop vanavond nog een bestelling binnen te krijgen en woensdag een volgende. Maandag plaats ik nog een bestelling.”