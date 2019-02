Winterswijker opgepakt voor fietsdiefstal: blijkt ook drugs te hebben

Celstraf na slaan met klauwhamer naar man die met vriendin zoende in Gaanderen

14:23 ARNHEM – Een 26-jarige man die in september met een klauwhamer uithaalde naar een onbekende die in zijn tuin in Gaanderen met zijn vriendin zat te zoenen, is dinsdag veroordeeld voor poging tot doodslag en bedreiging.