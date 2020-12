Winterswijker uit huis gezet om illegaal vuurwerk: ‘Wie buren in gevaar brengt pakken we hard aan’

De partij vuurwerk werd op donderdag 29 oktober gevonden in een schuurtje bij een woning. Het lag zeer onveilig opgeslagen: naast een volle gasfles en onder een met kroonsteentje aangesloten stroomdraad. Als er iets mis was gegaan, waren huizen en andere gebouwen in een straal van 400 meter rond de woning getroffen, aldus de politie.



,,Wie met dergelijk zwaar vuurwerk zijn buurtgenoten in gevaar brengt, pakken we hard aan. Behalve een aanhouding en bekeuring, kun je dus ook tijdelijk uit je huis worden gezet”, zegt Bengevoord in het reactie op het besluit.



De bewoner heeft vandaag (vrijdag) een brief gekregen waarin het besluit van de burgemeester staat. Daarin staat dat hij over tien dagen zijn huis uit moet en er daarna de daaropvolgende drie weken niet mag komen; de woning wordt verzegeld in die 21 dagen. De sluiting geldt dus vanaf 14 december tot aan 3 januari volgend jaar.



De man kan bij de bestuursrechter nog wel in verzet tegen het besluit door daar een voorlopige voorziening aan te vragen.