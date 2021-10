Winterswijker verdiende tientallen miljoenen met megazwendel: drie jaar celstraf

Dit deed hij samen met de 42-jarige Emad E. uit Haarlem, hij moet vier jaar de cel in. Behalve deze twee Nederlanders, zijn er ook twee Amerikaanse verdachten.



De twee Nederlanders wisten van 2011 tot 2012, onder de naam IB Capital FX LLC, 1850 beleggers te overtuigen om geld naar ze over te maken voor de handel in valuta. Dat dezen ze door valse claims en beloften te doen, aldus het Openbaar Ministerie. Op de achtergrond hadden de twee namelijk geheime afspraken gemaakt met de Amerikanen, waardoor hun klanten alleen verlies konden lijden.



In mei van 2012 stroomt er, in een zeer korte tijd, zo’n 50 miljoen dollar van de benadeelde beleggers binnen op ING-rekeningen van de Nederlanders. Dat geld wordt door de twee weggesluisd en in eigen zak gestoken, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse justitie.



Later wordt, via de ING, duidelijk dat er 25 miljoen via Hongarije verdwenen is. Vermoedelijk om vastgoed in Marokko aan te schaffen, liet justitie eerder al weten.