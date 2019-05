Winterswijkers betalen mee aan sportvelden en -zalen

Schietpar­tij in Winters­wijk door ‘ruzie in rap-we­reld’

14:20 WINTERSWIJK/LELYSTAD – De schietpartij bij de woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk kwam vorig jaar door een ruzie in de rapscene. Dat lieten de advocaten van twee van de drie verdachten woensdag weten tijdens een regiezitting tegen het trio, in de rechtbank in Lelystad. Van een poging tot beroving, zoals ten laste is gelegd, zou geen sprake zijn geweest.