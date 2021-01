Winterswijks Belang: Tuunterveld uitgesloten als toekomstig bedrijventerrein

Nieuwjaars­nacht in Achterhoek-West rustiger dan reguliere zaterdag­nacht

1 januari DOETINCHEM - Een rustigere nacht dan een reguliere zaterdagnacht in Achterhoek-West. Zo omschrijft politiechef Patrick de Koeijer de jaarwisseling in zijn gebied. ,,In mijn beleving kunnen we echt spreken van een rustige, overzichtelijke jaarwisseling. Dat hebben we te danken aan al die mensen die zich aan de regels hebben gehouden.”