Winterswijks ‘goud’ voor Kruisselbrink en Korving

Voorzitter Dirk Willink roemde de inzet, betrokkenheid en creativiteit van de dirigent en regisseur. Hij deed dat op een bijeenkomst in theater De Storm, waar met de cast en vrijwilligers werd terug gekeken op de vier uitverkochte uitvoeringen va ‘Die Zauberflöte’.

Wall, Jesus en Zauberflöte

De editie 2020 zal niet meer onder leiding staan van de twee Gelderse oud-gedienden. Samen waren ze verantwoordelijk voor grote producties als Jesus Christ Superstar, Oersprong, Symfonia, Midsummernightsdream, Cinema, The Wall en Die Zauberflöte. Kruisselbrink dirigeerde het Eerste Achterhoekse Metropool Orkest.

Een nieuw koppel

Met een knipoog naar het pyriet, dat te vinden is in de kalkgroeve, kreeg het scheidende koppel een fles ‘Winterswijks goud’ . In deze likeur zit een snufje bladgoud.