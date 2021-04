Winterswijks museum krijgt zelfportret schilder Armati

Armati (1898-1976) was een Italiaanse schilder die in 1930 neerstreek in Aalten, waar hij veel omging met de familie Monasso, terrazzowerkers, die tevens fungeerde als tolk voor hem. In dat jaar verbleef hij ook een tijdje in Hotel Centraal te Winterswijk.

Lang bleef hij hier niet, maar in 1938-1939 was hij opnieuw in Winterswijk, waar hij een atelier had op de Plekenpol. Hij maakte veel portretten van Achterhoekse textieldirecteuren en hun familie en van Achterhoekse landschappen. Het Museum laat weten bijzonder verheugd te zijn met de schenking van Baron-Monasso.

Portrettengalerij

In Museum De Wereld van Wenters krijgt het een plek in een nog in te richten portrettengalerij van bekende en wat minder bekende Winterswijkers.

Een bijzonder project van Armati was de bouw van een vliegtuig dat door menskracht moest worden voortbewogen. Dat is wel voltooid, maar heeft nooit gevlogen. Het Museum beschikt over tekeningen en foto’s van dit toestel en is op zoek naar een deskundige op het gebied van modelbouw die het leuk vindt om hier een model op kleine schaal van te maken. Ook dat zal dan te bewonderen zijn in De Wereld van Wenters.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: info@vereniginghetmuseum.nl.