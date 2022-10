Winterswijks Muziektheater eindelijk weer op de planken: 'We hebben helaas drie jaar stilgezeten’

Het muziekspektakel Midzomernachtdroom wordt geregisseerd door Jasper Korving, die ook voor het script tekende en een eigen sausje over het eeuwenoude stuk heeft gegoten. Het muziekstuk is in 2016 al eens opgevoerd in het Steengroeve Theater. Het verhaal gaat over vier geliefden die in een elvenbos terecht komen en daar betoverd worden. ,,Het is een erg grappig verhaal", aldus Wassink.