Winterswijks raadslid Janet Poels stapt uit VVD en neemt zetel mee: ‘Kan niet zeggen waarom’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmettin­gen in regio schieten verder omhoog, ook flinke stijging in weekcij­fers

6 juli Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur nog verder omhoog geschoten. Waar de teller gisteren bleef steken op 76 nieuwe positieve tests, zijn dat er deze dinsdag 141. In Noord- en Oost-Gelderland zien we zelfs een verdubbeling. De coronakaart kleurt intussen steeds minder grijs dan voorheen.