Winterswijks SKB weer bij top tien van beste ziekenhuizen: ‘Wat fijn!’

WINTERSWIJK - Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zit weer bij de top tien van beste ziekenhuizen op de ZorgkaartNederland. ‘Wat fijn’, is de reactie van directeur Inge de Wit.

Het SKB is beoordeeld met een 9,2. De ZorgkaartNederland Top 2022 is een lijst van de tien best gewaardeerde zorgorganisaties uit één sector, in willekeurige volgorde. SKB hoort bij de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van 2022. Dat was in de voorgaande jaren ook al zo.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft ook een uitstekende score gekregen: een 8,8. Het Doetinchemse ziekenhuis zit daarmee echter niet in de top tien. Verder in de regio staan Rijnstate in Arnhem, de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en het Maasziekenhuis Pantein in Beugen bij Boxmeer bij de eerste tien.

Warme sfeer en aandacht

Inge de Wit, bestuurder van het SKB, is blij met het hoge cijfer: ,,Wat fijn om opnieuw tot de top 10 van de best gewaardeerde ziekenhuizen te horen. De warme sfeer en aandacht voor de patiënt is goed merkbaar in ons ziekenhuis.”



Het verbaast haar niet dat het SKB weer in de prijzen is gevallen: ,,De betrokkenheid voor de patiënt vanuit al onze medewerkers is voelbaar als je het SKB binnenkomt. Zorg lever je samen. Samen zijn we er voor onze patiënten en dat wordt gezien.”

Cijfer voor zeven onderwerpen

De top 10 ziekenhuizen is gemaakt op basis van waarderingen van patiënten op www.zorgkaartnederland.nl. Iedereen die een ziekenhuis waardeert op ZorgkaartNederland geeft een cijfer voor zeven onderwerpen, zoals over de behandeling of het nakomen van afspraken. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd of hij het ziekenhuis zou aanbevelen bij anderen.



Instellingen uit vijf sectoren dongen mee naar een plek in de lijst met best gewaardeerde zorgorganisaties van 2022. Naast ziekenhuizen werden ook verpleeghuizen, klinieken, wijkverpleging en fysiotherapiepraktijken beoordeeld.

