Winterswijks Sorba trots op bijdrage aan prijswinnende gebouwen: Depot Boymans van Beuningen en Rechtbank Amsterdam

Drieban­ders Bousema/Lochem dankzij monsterze­ge op drempel van finale om landstitel

De driebanders van Bousema/Lochem staan op de drempel van de finale om het landskampioenschap. De Lochemers veegden maandagavond de vloer aan met Cues & Darts in de heenwedstrijd in de play-offs (7-1). Daardoor volstaat voor Bousema volgende week in Tilburg winst in slechts één van de vier partijen.

10:20