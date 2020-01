Winterswijks zwembad Jaspers dicht vanwege reparatie aan bodem

Het water is afgelopen weekend uit het bad gepompt en kwam deels in het riool en deels in de omliggende sloten terecht. Er is geen gevaar voor het oppervlaktewater want er zat geen chloor meer in het water, zegt manager Chris te Pas. Het chloor was al vervlogen. Maandag en dinsdag wordt een zogenaamde spindel vernieuwd. Een van de twee was afgebroken, waardoor de bodem niet meer kon bewegen.