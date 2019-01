Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord te gast in Nieuwscafé over de regenboogvlag

DOETINCHEM - Joris Bengevoord is gast in het Nieuwscafé van zondag 3 februari in de Gruitpoort in Doetinchem. Bengevoord is bijna twee jaar burgemeester van Winterswijk en werd eerder deze maand verkozen tot beste bestuurder van kleine gemeenten.

Ook gast is de Doetinchemse dominee Ina Veldhuizen. Bengevoord en Veldhuizen lieten zich beide horen in de discussie over de Nashville-verklaring, het anti-homopamflet dat onder meer werd ondertekend door SGP-voorman Kees van der Staaij.

Regenboogvlag

Veldhuizen zorgde ervoor dat de regenboogvlag - het symbool voor de homobeweging - werd opgehangen aan de toren van de Catharinakerk. Dit terwijl de gemeente Doetinchem dat gebaar niet maakte. Bengevoord liet de vlag ook wapperen voor het gemeentehuis van Winterswijk.

Ook gast is Adrienne Huizer, journaliste van Regio8. Ze is een onderzoek begonnen naar de hulp die Doetinchem in 1953 gaf aan de Zuid-Hollandse dorpen Middelharnis en Sommelsdijk, na de Watersnoodramp.

Muziek is er van Mbrass. De presentatie is in handen van Erik Hagelstein, Tanja Kits en Henny Haggeman. Het Nieuwscafé van De Gelderlander begint in de Gruitpoort om 14.00 uur. De toegang is gratis.