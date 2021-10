Winterswijkse camping schiet omhoog op Duitse ranglijst: ‘Misschien wel dankzij het nieuwe toiletgebouw’

The day after: slechts karkas over van splinter­nieu­we waterstof­bus na brand in Arriva-loods

DOETINCHEM - De ravage is groot in de Arriva-loods in Doetinchem waar donderdagmiddag een felle brand woedde. Een dag na de verwoestende vlammenzee is de aangerichte schade goed te zien.

