Winterswijkse inbreker plundert diepvries en sukkelt in slaap in auto van huisbewoners

Buitencen­trum Kerkemeij­er al 140 jaar kloppend hart van Dijkhoek: ‘Toen we het kochten, stonden de sikken nog in de schuur’

14 mei Ooit was het de kantine van voetbalclub DEO en nu is het - nog steeds - het kloppend hart van de buurtschap Dijkhoek: Buitencentrum Kerkemeijer. De horecazaak annex camping net buiten Borculo is deze maand jarig en bereikt de respectabele leeftijd van 140 jaar. Dat bijzondere lustrum - in deze bijzondere (uitzonderlijke?) coronatijd - moet worden gevierd. Maar wanneer en hoe? Daar is de familie Ribbers nog niet helemaal uit.