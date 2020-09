Winterswijkse muzikant Willem Tiemens overleden

WINTERSWIJK - Muzikant Willem Tiemens (69) uit Winterswijk is afgelopen nacht (zaterdagochtend vroeg) in Enschede overleden. Tiemens, die al enige tijd ernstig ziek was, was tot zijn pensioen conciërge op speciaal-onderwijsschool De Korenburg, maar was plaatselijk en regionaal vooral bekend als muzikant.

Hij componeerde ruim honderd nummers, drumde, speelde gitaar en richtte met de later bekende popzanger Daniel Sahuleka de band Wonderland of Paradise op. Die toerde in de jaren zestig langs de grote podia in Nederland en Duitsland en speelde zelfs in het voorprogramma van Jimi Hendrix.



Tiemens was als muzikant een echte autodidact. Toen hij in zijn eerste band begon, kon hij geen noot lezen en had hij geen enkele ervaring met drummen. Volgens muzikant Raymond Ubbink, die enkele keren met hem heeft samengespeeld was Tiemens van grote betekenis voor de ontwikkeling van de vroeger zeer fameuze plaatselijke popscene.

Sessies

,,Hij was betrokken bij de oprichting van meerdere bands en kon via zijn boekingsbureau veel optredens voor bands in de regio regelen. Bekend waren zijn sessies in de kelder van Eucalypta. Later heeft hij ook bijgedragen aan de groei van popmuziek in dialect.



In 2010 bracht hij onder zijn artiestennaam ‘Wumme’ de cd ‘Tied geet veurbie’ uit met popsongs in de streektaal. Voor zijn opnames wist hij ook altijd professionele popartiesten te strikken als Jan Kolkman, Martin Verdonk en de gebroeders Te Voortwis.’

Dus effe

Willem Tiemens staat ook bekend om zijn stopwoordje ‘dus effe’ en was een bekende en geliefde Winterswijker. Namens de familie zegt Ans van Doorne dat Willem ondanks meerdere ziektes die hem in zijn laatste levensfase troffen, tot op het laatst goed bij kennis was.



,,Hij vond het heel jammer dat hij niet goed meer kon praten en niet meer kon tokkelen op zijn gitaar. Als je vroeg hoe het met hem ging, zei hij: Het kan geen pochen li’jen, of het is niet om over op te scheppen.’’

