Winterswijkse spoorovergang Greversweg gaat ook helemaal dicht

WINTERSWIJK - De spoorwegovergang aan de Greversweg in Winterswijk gaat helemaal dicht. Het college van B&W van Winterswijk heeft de knoop doorgehakt. Er komt geen brug of tunnel voor fietsers en voetgangers, stelt wethouder Wim Aalderink.

De overgang is al een half jaar dicht voor gemotoriseerd verkeerd. De buurt wil graag dat hij open blijft voor voetgangers en fietsers, zegt buurtbewoner Dirk Willink. Hij dacht dat hij nog in gesprek was met de gemeente over de mogelijkheden van een brug. De stellige opstelling van de wethouder verbaast hem dan ook zeer. ,,Vorige week vrijdag heeft hij nog ingestemd met een sessie tussen gemeente, buurt en bruggenbouwer Meerdink Bouw die voor een ranke slanke bug kan zorgen", aldus Willink.

Veiligheid

Maar Wim Aalderink blijft bij zijn standpunt dat de overgang helemaal dicht moet, zo liet hij dinsdag weten. ,,Dat hebben we in 2017 afgesproken met provincie en ProRail. Daar blijven we bij. Het gaat om de veiligheid. Over vier jaar is er geen enkele onbewaakte overgang meer in heel Gelderland.”

De onbewaakte overgang in de Vreehorstweg is twee weken geleden ook helemaal afgesloten, nadat er een dodelijk ongeval had plaats gevonden. Die afsluiting zat al in de planning en daar waren geen bezwaren tegen.

Over de volledige afsluiting van de Greversweg bestaat echter al lange tijd discussie. Het laatste besluit van de gemeenteraad was om hem niet volledig af te sluiten. De raad wilde zich niet onder druk laten zetten door de provincie en ProRail.

Alternatieve route

Er is inmiddels een alternatieve route uitgestippeld, die deels over het industrieterrein loopt. ,,Als die is aangelegd kan de Greversweg dicht", aldus Aalderink. De bestaande wandel- en fietsroutes zullen een heel andere route moeten krijgen. Maar daarover is met de betrokken partijen al overeenstemming zegt de wethouder.