Winterswijkse spoorovergangen snel dicht; ProRail betaalt mee aan voetgangersbrug

Han Neijenhuis uit Zutphen op roze wolk na boekpresen­ta­tie: de drummer draait doorrrrr!

11:45 Toen Han Neijenhuis zich in februari 1979 stiknerveus maakte voor zijn eerste live-optreden als drummer, zei zijn moeder: 'Dan kan je mooi je nieuwe trui aan'. Dat ongevraagde mode-advies is de titel van Neijenhuis’ eerste boek. De Zutphense muzikant, drumdocent en journalist bundelde een reeks korte verhalen over zijn leven als muzikant en mengde dat met stukken over enkele bijzondere ontmoetingen met rocksterren als Ozzy Osbourne en Robert Plant. Neijenhuis wist Matthijs van Nieuwkerk te strikken voor de boekpresentatie, afgelopen zondag in Vorden.