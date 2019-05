‘Winterswijkse’ wallaby is gezond, maar in matige conditie

Het dier blijft nog een paar weken in quarantaine op de dierenopvang in Almere. Daarna wordt hij opnieuw gecontroleerd op ziekten en worden de vaccinatie en het ontwormen herhaald. Dat zijn conditie matig is komt volgens een woordvoerder van AAP omdat hij enkele weken lang zelf zijn voedsel moest vinden. Dat ging goed: ,,Een wallaby eet vooral gras en bladeren, daar is in dit jaargetijde wel aan te komen.”



De wallaby werd veertien dagen geleden gevangen in Haaksbergen en opgevangen door de stichting AAP in Almere. Tot dat moment kwamen er bij de Dierenbescherming al regelmatig meldingen binnen over deze kleine kangoeroe-soort. Het is aannemelijk dat het om hetzelfde dier gaat.



De wallaby werd in Haaksbergen gevangen nadat het dier door een dierenarts na een schot uit een blaaspijp was verdoofd. Het gaat volgens stichting AAP om een gezond mannetje zonder verwondingen. Hij is niet gechipt, zodat op die manier de eigenaar niet kon worden opgespoord. Er heeft zich nog geen eigenaar gemeld die een dier kwijt is.