Winterswijkse wasserij Textiel Service Euregio failliet

Doetinchem koploper vuurwerk­scha­de in regio; vernielin­gen aan skatepark, verkeers­bor­den en prullenbak­ken

8:12 DOETINCHEM - Ondanks een landelijk vuurwerkverbod is er afgelopen jaarwisseling in Doetinchem tijdens de jaarwisseling voor 32.000 euro aan schade ontstaan. In andere gemeenten in de regio valt de schade juist mee, blijkt uit een rondgang.