Winterswijkse wethouder Tineke Zomer neemt ontslag ‘met pijn in het hart’

Dat heeft Zomer (GroenLinks) laten weten in een brief aan burgemeester Joris Bengevoord.



‘Mijn gedachte was dat ik de komende periode zou werken aan herstel, om me daarna weer voor de volle honderd procent te gaan inzetten voor Winterswijk Na een weekend rust en goed nadenken kom ik tot een andere conclusie; ik merk dat een terugkomst in het college niet haalbaar is en dat ik voor mezelf moet kiezen’, schrijft zij in toelichting op haar besluit. ‘Ik neem daarom, met pijn in het hart, per direct ontslag als wethouder van de gemeente Winterswijk’.