Winterswijkse wethouder Wim Elferdink komt niet terug

Hij blijft aan als wethouder totdat er een nieuwe coalitie is gevormd. ,,Ik stel vast dat het de laatste tijd steeds minder over de inhoud ging, maar steeds meer over mijn optreden in de raad. Het belang van Winterswijk staat voor mij voorop", zo motiveert hij zijn terugtreden. ,,Het was een moeilijke beslissing, want ik doe het werk met heel veel plezier.”

Er was vanuit de raad forse kritiek op zijn functioneren. Zijn hakkelende en weifelende manier van optreden viel slecht bij de raad. Hij wordt genoemd als oorzaak van de breuk in het college van CDA en Winterswijks Belang. Diverse partijen hebben kenbaar gemaakt niet met het CDA in zee te willen als Elferdink als wethouder aanblijft.

Lijmpoging

In de onderhandelingen is nu een nieuwe situatie ontstaan. Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang vindt het gek dat Elferdink nu wel wordt opgeofferd door het CDA. ,,Wij hebben in de duizend gesprekken die we hebben gevoerd steeds gezegd dat er een vierde wethouder bij moet komen. Nu krijgen we straks een nieuw college dat waarschijnlijk ook uit vier wethouders moet bestaan. Dan was de hele breuk niet nodig geweest.” Hij vindt het bovendien mogelijk dat WB en CDA weer om tafel gaan zitten. ,,Er is nu een nieuw spel op de wagen.”

Maar voor Wim Wassink, fractievoorzitter van het CDA, is een lijmpoging totaal niet aan de orde. ,,Wij gaan zeker niet meer verder met Winterswijks Belang. Het vertrouwen in hen is heel ver weg. Dat is echt een gepasseerd station.”

Kaarten open

Nu Elferdink van het toneel verdwijnt, liggen de kaarten weer open voor alle partijen. Inge Klein Gunnewiek van de VVD wil in deze fase niet zeggen met wie ze verder gaat. ,,Wij zijn volop aan het aftasten met welke voor ons belangrijke punten we bij welke partij het beste af zijn.” Zij is zelf beschikbaar voor het wethouderschap. Dat betekent wel dat als zij in het college komt, er een raadszetel van de VVD moet worden opgevuld. De eerste op de kieslijst is Tom van Beek, het vorig jaar november afgetreden VVD-raadslid.

Als hij terugkomt in de raad kan hij op persoonlijke titel een zetel innemen, zo schrijft de kieswet voor. Of hij terug wil in de raad? ,,Ik kan daar nog niets over zeggen. Maar dan zeker niet voor de VVD, die deur is dicht”, zegt Tom van Beek.