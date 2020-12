Winterswijkse winkels blijven maandag langer open vanwege verwachte lockdown (en dat mag ook)

Bij de lokale vestiging van Rituals is nog niet zeker of de winkel de deuren ’s avonds acht uur openhoudt. ,,Daar beslissen we nog over”, zegt een medewerkster. ,,Dat is ook afhankelijk of er nog meer winkels zijn die open willen blijven. En of het zo druk blijft.”



Het is niet bekend welke winkels allemaal langer open zullen blijven, en of ze dat doen tot 20 uur of zolang er klanten zijn. Volgens de regels mag dat, zo’n extra koopavond. ,,Volgens de winkeltijdenwet mogen wij tot 22 uur open blijven”, zegt bedrijfsleider Matthijs Scheuten van de Hema in Winterswijk. ,,Nu tijdens corona tot 20 uur.”



Dat wordt beaamd door een woordvoerder van de gemeente Winterswijk. ,,Volgens de wet mogen ze elke avond tot 22 uur open zijn, dus als ze nu besluiten om vandaag langer open te zijn, dan kan dat.”